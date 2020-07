«Temptation Island 2020»: ecco come è andata a finire (Di venerdì 31 luglio 2020) L’ultimo falò porta con sé l’amarezza del confronto e il bisogno di essere onesti con sé stessi e la propria metà, la voglia di essere felici e la speranza di non pentirsi della scelta che determinerà quello che saranno. Non fa eccezione il gran finale di Temptation Island, che mostra allo spettatore il destino delle ultime tre coppie superstiti di questa settima edizione: quella di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il cui dibattito era già iniziato nel corso della penultima puntata, quella di Anna e Andrea e quella di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Sotto lo sguardo attento e indagatore di Filippo Bisciglia, i protagonisti scorrono i video che inchiodano il partner in atteggiamenti complici con i single o in dichiarazioni controverse sul compagno e sulla compagna. Lo fanno con modalità e registri diversi, restituendo a Temptation Island le scarmigliature tipiche delle coppie-tipo che partecipano al programma: Elia e Delle Piane raffigurano la disfatta dell’uno e il trionfo dell’altro, Anna e Andrea incarnano la nuvola fumosa che ottunde il buonsenso e Manila e Amoruso rappresentano quanto l’orgoglio e la paura di lasciarsi andare possano nuocere alla sincerità di un sentimento. https://twitter.com/TemptationITA/status/1288927799433220098 Leggi su vanityfair

