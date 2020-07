Temptation Island 2020: Chavy rivuole Valeria, lei non lo ama (Di venerdì 31 luglio 2020) Nella serata del 30 luglio 2020 è andata in onda la puntata finale di Temptation Island e così abbiamo scoperto che cosa sta succedendo nella vita delle coppie a un mese di distanza dalla fine delle registrazioni del programma di Canale 5. C’era grande attesa per la coppia formata da Chavy e Valeria, sicuramente una delle più chiacchierate di questa edizione. Come stanno adesso le cose? Durante il falò di confronto Valeria e Chavy avevano deciso di uscire separati ma a quanto pare, una volta tornati a casa, si sono subito resi conto che tra loro c’era ancora un legame. E così un mese dopo, davanti a Filippo Bisciglia raccontano come stanno le cose. Ma la versione di Chavy è leggermente diversa da ... Leggi su ultimenotizieflash

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - Unf_Tweet : #TemptationIsland 2020: un mese dopo, quante coppie sono scoppiate? - SerieTvserie : Antonella Elia e Manila Nazzaro, dopo Temptation Island cosa c'è? - tvblogit : Antonella Elia e Manila Nazzaro, dopo Temptation Island cosa c'è? - BanaleNombre : RT @Mio99: @ila_soleila A lui piace l'xxx per uomini mentre a te piace l'xxx per donne, ovvero i programmi mediaset, è la natura umana non… -