Strage di Bologna. "Rischiai di perdere una gamba. Mi porto nell'anima le cicatrici" (Di venerdì 31 luglio 2020) Sonia Zanotti aveva 11 anni: "Mi soccorse un ragazzo con il volto insanguinato. Ricordo le urla dei bambini". Leggi su quotidiano

Avrei continuato con la discesa libera". Poi la bomba e il sogno di quella ragazzina spezzato. Sonia, perché si trovava in stazione a Bologna quel giorno? "Stavo tornando a casa dopo le vacanze dai ...E’ atteso anche il rocker Luciano Ligabue di Correggio all’evento "Artisti per il 2 agosto" che domenica dalle 10,25 si alterneranno sui canali social della Regione Emilia-Romagna, per una maratona so ...