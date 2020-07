Sit-in dei lavoratori del Csv di Benevento in protesta contro l’azienda (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – C’è stata questa mattina, al Viale Mellusi, la protesta delle sei lavoratrici del Centro Servizi del Volontariato rappresentate dalla Filcams CGIL. Sei su 9 dipendenti a tempo indeterminato non hanno inteso sottoscrivere i nuovi accordi che prevedono spalmature di orari. Una decisione ritenuta inaccettabile. A nulla sono valsi i tentativi di negoziato, tanto che la CSV ha deciso di avviare nei confronti delle dipendenti la misura della cassa integrazione, ritenuta dalle stesse un preludio all’allontanamento dal posto di lavoro. Paventano, tuttavia, gli estremi del mobbing e questo rende al momento impossibile la riapertura di un fronte negoziale che sarebbe invece auspicabile. Presenti questa mattina il segretario provinciale della Cgil, Luciano Valle, e la segretaria della ... Leggi su anteprima24

2' di lettura Senigallia 31/07/2020 - Di fronte all’allarme lanciato più volte dalla comunità scientifica e dagli ambientalisti circa la progressiva scomparsa delle api, Senigallia risponde con un’ini ...Golfo Aranci, 31 luglio 2020 – Alla vigilia del sit-in programmato per domani dal Comitato popolare Salviamo la costa di Golfo Aranci, diversi VIP sono scesi in campo per difendere il patrimonio marin ...