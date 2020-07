Salvini a processo per la Open Arms ma nel 2019 Toninelli diceva: “Il nostro è un lavoro di squadra” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Movimento Cinque Stelle ha votato a favore all’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso della nave Open Arms. Ma nel 2019 il grillino Danilo Toninelli rivendicava la sua parte nel blocco degli sbarchi. Ieri il Senato – con 149 voti a favore e 141 contrari – ha approvato l’autorizzazione a procedere contro … L'articolo Salvini a processo per la Open Arms ma nel 2019 Toninelli diceva: “Il nostro è un lavoro di squadra” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

