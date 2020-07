Rubano cartello autostradale e lo regalano a un amico: denunciati (Di venerdì 31 luglio 2020) Per alcuni è una semplice goliardata, a volte anche ripresa in alcuni film comici per farsi due risate. In realtà è un gesto molto pericoloso e perseguibile dalla legge. Parliamo del furto di cartelli ... Leggi su corrieredellosport

lucianotomeiya1 : RT @fanpage: Rubano un cartello stradale e lo regalano ad un loro amico per il compleanno - manuelblu : RT @fanpage: Rubano un cartello stradale e lo regalano ad un loro amico per il compleanno - fanpage : Rubano un cartello stradale e lo regalano ad un loro amico per il compleanno - VeronaNews_net : Rubano cartello stradale per il compleanno di un amico – - larenait : E' successo a Caldiero (#Verona): hanno portato il segnale alla festa di compleanno per i 30 anni dell'amico, ma so… -

Ultime Notizie dalla rete : Rubano cartello Rubano cartello stradale per regalarlo a un amico: denunciati La Gazzetta dello Sport Rubano cartello autostradale per il compleanno di un amico: denunciati

Un loro amico festeggiava il 30° compleanno, e in provincia di Verona alcuni giovani hanno così deciso di sottrarre un segnale del limite di velocità a 30 km/h e regalarglielo In alcuni film comici, c ...

Tre trentenni rubano un cartello stradale per regalarlo ad un amico. Denunciati

Ecco cosa hanno escogitato e il tipo di regalo. I tre amici hanno deciso di sottrarre un cartello stradale con limite di velocità di 30 km orari che è posizionato in Via Musi per poi ...

Un loro amico festeggiava il 30° compleanno, e in provincia di Verona alcuni giovani hanno così deciso di sottrarre un segnale del limite di velocità a 30 km/h e regalarglielo In alcuni film comici, c ...Ecco cosa hanno escogitato e il tipo di regalo. I tre amici hanno deciso di sottrarre un cartello stradale con limite di velocità di 30 km orari che è posizionato in Via Musi per poi ...