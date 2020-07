Mattarella | Libertà non vuol dire | fare ammalare gli altri

Mattarella: "Libertà non vuol dire<br> fare ammalare gli altri" (Di venerdì 31 luglio 2020) Al Quirinale oggi si è tenuta la tradizionale cerimonia di consegna del "Ventaglio" al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Durante il suo discorso il Capo dello Stato ha ammonito chi, in nome della Libertà, si rifiuta di rispettare le regole anti-Covid.Mattarella ha fatto prima di tutto una premessa:"Non entro nel dibattito politico, come è dovere di chi ricopre ruoli di garanzia"Poi ha detto che la cautela sulla pandemia è "un richiamo prezioso e opportuno" e ha aggiunto:"C'è infatti la tendenza a dimenticare e a rimuovere esperienze sgradevoli. Forse non era immaginabile che la rimozione affiorasse cosi presto mente nel nostro Paese continuano a morire persone per il virus. È un motivo per non abbassare le difese. C'è un ... Leggi su blogo

