L’ultimo saluto di Napoli a Mario Paciolla: “Il governo chiede giustizia” (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La città di Napoli si è stretta e si è riunita per dare l’ultimo saluto a Mario Paciolla, ieri sera alla Villa Comunale. Una commemorazione pubblica per ricordare il volontario dell’Onu partito da Rione Alto per la Colombia dove era in missione umanitaria e che è morto in circostanze ancora oscure. Oltre trecento i napoletani presenti che hanno dimostrato la loro vicinanza ai familiari e agli amici di Mario. Tra questi anche il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, che ha affermato: “A nome di tutto il governo ho voluto ribadire la nostra vicinanza alla famiglia, a questa comunità, a questa città, che è anche la mia città. Stiamo agendo in tutte le sedi ... Leggi su anteprima24

amnestyitalia : Domani alle 21.30 ci sarà anche una nostra delegazione alla commemorazione di Mario Paciolla, il trentatreenne napo… - repubblica : Obama, Clinton e Bush: tre ex presidenti per l'ultimo saluto a Lewis ad Atlanta [aggiornamento delle 18:53] - eziomauro : Obama attacca Trump durante l'ultimo saluto a John Lewis: 'C'è chi vuole scoraggiarci a votare' - pl_tracanzan : 1920-2020 Un caro addio all'amico e concittadino Gianrico Tedeschi che, da vero artista, ha saputo conservare l'an… - abuot_letyzia : RT @amnestyitalia: Domani alle 21.30 ci sarà anche una nostra delegazione alla commemorazione di Mario Paciolla, il trentatreenne napoletan… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo saluto Armani e Yoox-net-a-porter disegnano la «Next era» della distribuzione, integrando canali fisici e online Il Sole 24 ORE