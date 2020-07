Lettera Ghirelli al capitano Reggiana "Grazie, tu un esempio" (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 31 LUG - "Caro Alessandro, Grazie. Hai compiuto gesti forti. Il primo: hai dato un contributo importante alla tua squadra per riportarla in Serie B. Un percorso da sogno, capace di ... Leggi su corrieredellosport

LegaProOfficial : ?? Il presidente @FrancescoGhire2 scrive ad Alessandro Spanó: 'Grazie per il tuo esempio' ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Lettera Ghirelli

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Caro Alessandro, Grazie. Hai compiuto gesti forti. Il primo: hai dato un contributo importante alla tua squadra per riportarla in Serie B. Un percorso da sogno, capace di muov ...CAMPODARSEGo E' durata meno di 50 giorni, 49 per l'esattezza, l'avventura del Campodarsego nel professionismo del calcio italiano. Dall'8 giugno, giorno in cui il Consiglio Federale della Figc aveva u ...