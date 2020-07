L’età delle comete si scopre con il carbonio (Di venerdì 31 luglio 2020) Il carbonio rivela l’età delle comete: astrofisici hanno analizzato la composizione delle particelle di polvere della chioma e della coda della cometa Atlas Un team internazionale di astrofisici – tra cui Ekaterina Chornaya e Anton Kochergin della Far Eastern Federal University (Fefu) – ha suggerito che la quantità di carbonio nelle comete sia indice del tempo da loro trascorso nel Sistema solare: meno carbonio… L'articolo L’età delle comete si scopre con il carbonio Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

SkyTG24 : Addio a #OliviaDeHavilland, una delle ultime stelle dell'età dell'oro di #Hollywood. Melania è l'ultima ad andare V… - flawcalum : Come una delle tentatrici, dopo questo percorso, mi sono innamorata di Andrea Cioè raga sentite come parla, che val… - StreetNews24 : Risale tasso disoccupazione a giugno, -46 mila occupati: lo rileva l'Istat. L’aumento delle persone in cerca di lav… - RemusJLMoony : Neville e Harry 40enni hanno l'età giusta per entrare nella lista delle crush ? - Thecido3 : RT @RussianMike31: @kittemuortt @AUniversale Emigriamo.?? Comunque non è che andrebbe tolto per via delle proprie idee più o meno bigotte, m… -

Ultime Notizie dalla rete : L’età delle “La terra che cura”, progetto per l'area dei Sibillini finanziato dalla Regione Marche Vivere Ascoli