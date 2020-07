Finisce il distanziamento sulle Frecce. Cts: “Decisione preoccupante” (Di venerdì 31 luglio 2020) Finisce il distanziamento sulle Frecce. Il Cts attacca: “Decisione presa senza consultarci”. ROMA – Finisce il distanziamento sulle Frecce. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Trenitalia ha deciso di eliminare le restrizioni decise in passato introducendo la possibilità di far viaggiare i convogli al massimo della capacità nel rispetto di alcune norme essenziali come la misurazione della temperatura, la mascherina e l’autodichiarazione di non aver avuto contatti con persone positive. Una decisione contestata dal Cts che ha espresso la sua preoccupazione vista la “mancata consultazione con il Comitato“. Possibile, quindi, una discussione nelle prossime ore con il Governo per cercare di capire ... Leggi su newsmondo

Da oggi i treni a lunga percorrenza Frecciargento e Frecciarossa di Trenitalia e i treni Italo possono viaggiare al 100% dei posti. Secondo quanto si apprende, si sono realizzate le condizioni ...

