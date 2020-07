Covid, passi avanti per un vaccino: positivi i primi test sull’uomo (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano notizie incoraggianti dall’Australia. Nei test di fase 1 sull’uomo il vaccino australiano Covax 19 ha dimostrato di essere sicuro e di generare una risposta immunitaria. Il prototipo, sviluppato dall’Università Flinders di Adelaide, è il primo fra i candidati vaccini al Coronavirus in via di sviluppo in Australia a superare questo genere di sperimentazione. 40 volontari sani se lo sono fatti somministrare e nessuno di loro ha riportato effetti collaterali significativi o febbre. I risultati definitivi dello studio sono stati comunicati da Nikolai Petrovsky, direttore di Endocrinologia del Flinders Medical Centre. Secondo quanto riferito dal direttore di Endocrinologia del Flinders Medical Centre al quotidiano The Australian, i dati relativi alla sicurezza ... Leggi su anteprima24

