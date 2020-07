Covid-19, l’ultimo report: sale l’indice di contagio in Campania (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti La Campania è tra le otto regioni d’Italia in cui l’indice Rt riferito al Covid-19 è superiore a 1. La scorsa settimana le regioni in cui si registrava un dato simile erano 6. Nel nostro territorio il dato è salito addirittura a 1,42 (sette giorni fa era 0,8). Numeri che destano una certa preoccupazione e che invitano alla massima cautela. A livello nazionale l’indice Rt è di 0.98, con un aumento del numero di nuovi casi diagnosticati e notificati rispetto alla settimana di monitoraggio precedente. “Il numero di casi di Covid-19 nel nostro Paese è in lieve aumento anche se resta comunque contenuto”, dice Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute. “L’indice di ... Leggi su anteprima24

