Corte Conti, Corrotti: da relazione poche luci e tante ombre (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – “Come ogni anno e’ partita la fanfara dei commenti entusiastici degli esponenti della giunta e della maggioranza sull’odierna relazione del Procuratore della Corte dei Conti del Lazio, relativa al giudizio di parifica sul Rendiconto generale 2019 della Regione Lazio. In attesa di poter leggere le delibera nella sua interezza, dalla relazione emerge pero’ un quadro preoccupante, con tante ombre e poche luci.” “Da un lato prendiamo atto del miglioramento dei Conti pubblici e della riduzione dei tempi di attesa nei pagamenti e ci mancherebbe altro che non fosse cosi’, considerati i tagli operati in questi anni nei servizi e soprattutto nella sanita’ senza dimenticare mai che le ... Leggi su romadailynews

M5S_Senato : Anche la Corte dei Conti esalta il Reddito di Cittadinanza - fattoquotidiano : Corte dei Conti avvia accertamenti su rimborsi spesa a consiglieri regionali toscani e friulani: soldi per vitto e… - fattoquotidiano : Genova, la Corte dei Conti: sui 27 milioni distribuiti dal governo per il Ponte, Giovanni Toti è riuscito a non spe… - NuovoSud : Corte dei Conti, prof dovrà risarcire l'Università di Palermo con 200 mila euro - 24Edilizia : Corte dei conti, a Reggio Calabria 30 giorni per chiarire sul disavanzo -

Ultime Notizie dalla rete : Corte Conti Bilancio Regione Lazio, Corte Conti: Migliora la tempestivita' dei pagamenti Il Messaggero Corte dei Conti, professore Bevilacqua condannato a risarcire l’Università di Palermo

I giudici della corte dei conti presieduti da Guido Carlino hanno condannato Antonino Bevilacqua l’ex professore ordinario di Ingegneria a pagare all’università di Palermo circa 200 mila euro. La proc ...

PalaSerradimigni: i lavori non si concluderanno prima del 2022

Due anni, forse tre: è quanto previsto per completare i lavori di ristrutturazione e ampliamento al PalaSerradimigni iniziati il 13 luglio. Se l'impianto di piazzale Segni a Sassari sarà utilizzato co ...

I giudici della corte dei conti presieduti da Guido Carlino hanno condannato Antonino Bevilacqua l’ex professore ordinario di Ingegneria a pagare all’università di Palermo circa 200 mila euro. La proc ...Due anni, forse tre: è quanto previsto per completare i lavori di ristrutturazione e ampliamento al PalaSerradimigni iniziati il 13 luglio. Se l'impianto di piazzale Segni a Sassari sarà utilizzato co ...