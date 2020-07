Auriemma: "Problema sono i gol sbagliati! Centrocampisti massimo a 2 gol e Callejon solo 7 in 2 anni" (Di venerdì 31 luglio 2020) Nel corso di Giochiamo d'anticipo su Canale 21, il giornalista di Radio Marte Raffaele Auriemma è stato interrogato sui limiti del Napoli e su come migliorare: "Il Problema è la saturazione. Leggi su tuttonapoli

Il problema è che, al momento, i due club non hanno trovato un accordo per la cessione dell'attaccante alla Vecchia Signora. Il presidente della società campana, Aurelio De Laurentiis, continua a ...

Carraro: “Napoli avrebbe bisogno di dieci De Laurentiis. Playoff? Se la Juve ha vinto nove campionati il calcio deve interrogarsi”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Franco Carraro ... Che il calcio si ponga il problema di studiare formule che attraggano di più penso ...

