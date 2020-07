XI Municipio, Garipoli: “Controlli ai terminal dei bus provenienti dall’Europa dell’Est” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Coronavirus continua a circolare nella zona di Roma e all’interno del XI Municipio, dove si sono palesati in questi giorni nuovi casi di contagio presso alcune comunità cittadine dell’Est Europa. Nel caso che sta toccando l’XI Municipio di Roma Capitale, parliamo di cittadini positivi ai test sierologici dopo aver passato le ultime settimane nei Paesi natali come la Bulgaria, l’Ucraina o la Romania. Diverse infatti sono le persone ignare della proprio positività al virus SARS-CoV-2, che proprio ignorando questo stato di salute rischiano di finire a svolgere il ruolo di untori per le strade dello Stato italiano e in questo particolar caso per le strade di Roma. Proprio in virtù di ciò la Regione Lazio a guida di Nicola Zingaretti ha ordinato i test sierologici e il test molecolare con tampone ... Leggi su ilcorrieredellacitta

La prevenzione di tali situazioni nel rispetto dei sacrifici dei cittadini Italiani”. Così in una nota Valerio Garipoli già Capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI.

