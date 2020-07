VIDEO | Sentenza Corinaldo, Curi: “Non hanno capito che hanno fatto, ho 4 figli che non hanno più una madre” (Di giovedì 30 luglio 2020) ANCONA – “Io avrei preferito che fosse stato dato il massimo della pena richiesta dai pm ossia 18 anni. Anche se per me nessuna pena sarebbe stata abbastanza: ho quattro figli che non hanno piu’ la madre ed io non ho piu’ una moglie con cui ho creato tutta una vita. Mi hanno rovinato la vita”. A parlare e’ Paolo Curi vedovo di Eleonora Girolimini -la mamma di 39 anni che perse la vita insieme ad altri cinque adolescenti nella notte tra il 7 e l’8 dicembre- dopo la sentenza di condanna per la tragedia della discoteca di Corinaldo a carico di Ugo Di Puorto, Raffaele Mormone, Andrea Cavallari, Moez Akari, Souhaib Haddada e Badr Amouiyah. “Il reato di associazione era molto difficile da poter dimostrare- dice Curi-. Vedere questi ragazzi in aula mi ha fatto un bruttissimo effetto. Erano molto spavaldi. Ogni tanto si giravano e guardavano. Non mi sono sembrate persone che hanno capito quello che hanno fatto. Si sono resi conto che era il minimo di quello che potevano meritare. E ora provero’ a spiegare ai miei figli, che sono rimasti a casa, perche’ queste persone sono state cosi’ cattive. Provero’ a dire loro che passeranno diversi anni in carcere. Sara’ magari una piccola soddisfazione. Questi non sono i soliti ragazzi ma sono giovani criminali. Giustizia e’ stata fatta a meta’”. Leggi su dire

marcocappato : La sentenza di oggi fa compiere un altro passo avanti verso un più ampio riconoscimento del diritto ad essere aiuta… - Tg3web : A Massa è arrivata la sentenza di assoluzione per Mina Welby e Marco Cappato, accusati di avere di aver aiutato Dav… - flego17 : RT @BeppeMarottaMa1: Barchiesi e Collovati su Lautaro: sentenza - Agenzia_Dire : 'Questi non sono i soliti ragazzi, sono giovani criminali'. Sono le parole di Paolo Curi, che nella tragedia della… - SeroTituli : RT @BeppeMarottaMa1: Barchiesi e Collovati su Lautaro: sentenza -