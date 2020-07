Truffa aggravata, GdF arresta una persona e sequestra beni per oltre 3 milioni a Benevento. (Di giovedì 30 luglio 2020) Nella mattinata odierna, all'esito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della Questura e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, ha ... Leggi su gazzettadiavellino

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, indebita compensazione (10 quater D. Lgs. 74/00), nonché un decreto di sequestro ...

Nella mattinata odierna, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della Questura e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, ha e ...

