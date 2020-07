Tina Cipollari è tornata con Kikò Nalli? Interviene Ambra Lombardo (Di giovedì 30 luglio 2020) Si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti il presunto ritorno di fiamma tra Tina Cipollari e Kikò Nalli. Ecco cos’ha detto a riguardo Ambra Lombardo. Nei giorni scorsi sono state condivise indiscrezioni riguardanti il presunto ritorno di fiamma tra Tina Cipollari e Kikò Nalli. Le voci si basavano sul fatto che entrambi al momento … L'articolo Tina Cipollari è tornata con Kikò Nalli? Interviene Ambra Lombardo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

ilariasegalini : RT @Schizzetta74: Ma vi immaginate il confronto tina Cipollari e Anna in studio a uomini e donne! #TemptationIsland - 12LukyNumber : @_vedocose Vabeh dai... Detta così sembri Tina Cipollari - SoloSara4 : @lasoncini A me, che sono cheap, Gianni Sperti e Tina Cipollari quando perculano Gemma nei camerini di Uomini & Don… - ClioMakeUp : Tina Cipollari ?? la dieta e tutte le info sulla sua routine alimentare ?? - _rainbow_Larry_ : RT @Schizzetta74: Ma vi immaginate il confronto tina Cipollari e Anna in studio a uomini e donne! #TemptationIsland -