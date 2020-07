Serena Enardu è successo nella notte: “Mi sono svegliata tutta…” (Di giovedì 30 luglio 2020) notte movimentata e da incubo per Serena Enardu, la quale ha ricevuto un’inaspettata sorpresa al quanto indesiderata. Mentre stava seguendo le vicende di ‘Temptation Island’, l’ex gieffina ha fatto un incontro che mai avrebbe voluto fare. Una blatta le ha tagliato la strada proprio durante le ore serali; passandole velocemente e accanto fino a raggiungere la sua cucina. Il tutto è avvenuto in poco tempo ma che ha decisamente stravolto le ore successive. Serena si confida molto con il suo vasto pubblico social e lo ha fatto anche questa volta, raccontando ai followers, nei minimi dettagli, la spiacevole esperienza che l’ha fatta sprofondare nelle sue paure. Perché Serena, come ha sempre ammesso su Instagram, ha una fobia molto seria nei confronti degli ... Leggi su velvetgossip

blogtivvu : Serena Enardu e Pago si sono rivisti: “Abbiamo preso un caffè e…”, ecco cosa è successo ? - zazoomblog : Serena Enardu e Pago di nuovo insieme? Lei: “Ci siamo rivisti” - #Serena #Enardu #nuovo #insieme? - CheDonnait : #SerenaEnardu di essersi presa soltanto un caffè con #Pago, ma il web sospetta ci sia molto di più. Vi piacciono i… - DonnaGlamour : Serena Enardu e Pago di nuovo insieme? - clikservernet : Serena Enardu: “Mi sono intossicata perché ho inalato gli acidi, mi sono svegliata gonfissima” -