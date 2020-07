Roba da ricchi: Recensione, Trama Cast (Di giovedì 30 luglio 2020) Nel 1987 è uscito nei Cinema il film Roba da ricchi, diretto dal Regista Sergio Corbucci. Tre episodi ambientati a Montecarlo, Pozzetto è un prete di cui si innamora appassionatamente la principessa di Monaco. Serena Grandi commette una truffa con l’aiuto volontario di Paolo Villaggio, un goffo assicuratore innamorato di lei. Infine Lino Banfi fa il nuovo ricco pugliese in vacanza con tutta la famiglia sulla Costa Azzurra (la moglie gli metterà le corna con un cantautore). Leggi anche: L’allenatore nel pallone: Recensione, Cast, Trama Roba da ricchi: Film Il film si divide in tre parti e si svolge tutto a Montecarlo, la storica città della movida e dello showbusiness. Il film ironizza in maniera esasperata ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

GiusPecoraro : RT @CalaminiciM: Ho scritto che mi piace il caldo e più di uno mi ha detto che e’ roba per ricchi. Ma siete convinti convinti che il freddo… - namshan5 : @AlessiaMorani Perchè? la maschera c'è l'ha, mi pare pure ultramicro-5H. Roba da ricchi. - CalaminiciM : Ho scritto che mi piace il caldo e più di uno mi ha detto che e’ roba per ricchi. Ma siete convinti convinti che il… - CarlotCellamare : @CalaminiciM Roba per ricchi A Milano, senza aria condizionata, senza lavoro e senza prospettive ,contribuisce alla disperazione, credimi - madamemela : @GiuseppeCeddia0 @Corriere Non è questione di classismo, è che l'equazione periferia/poveri in cerca di rivalsa cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Roba ricchi Roba Da Ricchi film stasera in tv 30 luglio: cast, trama, curiosità, streaming Cube Magazine Nel 2020 non si può leggere un editoriale come quello di Galli della Loggia sulle periferie

L'editorialista del Corriere della Sera ha unito movida dei meno abbienti e coronavirus, accusando i giovani del “torbido proposito di seminare il contagio” fra i ricchi: com'è possibile pubblicare co ...

Roba Da Ricchi film stasera in tv 30 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

EPISODIO 1. La giovane principessa Topazia un giorno vede di passaggio sulla Costa azzurra un giovane parroco, don Vittorino. In lui crede di riconoscere l’uomo che nelle notti di luna piena le appare ...

L'editorialista del Corriere della Sera ha unito movida dei meno abbienti e coronavirus, accusando i giovani del “torbido proposito di seminare il contagio” fra i ricchi: com'è possibile pubblicare co ...EPISODIO 1. La giovane principessa Topazia un giorno vede di passaggio sulla Costa azzurra un giovane parroco, don Vittorino. In lui crede di riconoscere l’uomo che nelle notti di luna piena le appare ...