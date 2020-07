Produzione di kiwi a rischio, Confagricoltura: 'Subito una task force scientifica' (Di giovedì 30 luglio 2020) 'Per salvare la Produzione di kiwi in provincia di Latina è necessario studiare immediatamente il fenomeno della moria delle piante mettendo insieme una task force scientifica coordinata dalla Regione ... Leggi su latinatoday

LATINA – “Per salvare la produzione di kiwi in provincia di Latina è necessario studiare immediatamente il fenomeno della moria delle piante mettendo insieme una task force scientifica coordinata ...Questa la proposta avanzata da Coonfagricoltura Latina, per voce del suo presidente, Luigi Niccolini, per salvare la produzione di kiwi in provincia di Latina. Obiettivo è studiare il fenomeno della ...