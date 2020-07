Per veri gamers lo Xiaomi Mi 10 Pro+: quello che ci aspetta (Di giovedì 30 luglio 2020) Gli smartphone da gaming sono forse sottovalutati in quanto non largamente diffusi tra gli user, eppure trattasi di un segmento in costante aumento. Presto potrebbe annoverarsi in questa folta schiera di dispositivi anche lo Xiaomi Mi 10 Pro+, di cui ci ha ultimamente parlato il sempre ben informato sui fatti Ice universe. Secondo il leaker il produttore cinese avrebbe collaborato insieme a Qualcomm per la realizzazione della modalità Game Turbo, lasciando agli utenti la possibilità di gestire taluni parametri della scheda grafica (come nel caso della frequenza, dell'anti-aliasing, del filtro delle texture, etc.), alla stregua di quanto riescono a fare i gamers PC dal relativo pannello dei giochi. Una modalità che potrebbe pure servire agli utenti per la gestione granulare della qualità grafica dei ... Leggi su optimagazine

borghi_claudio : @vincenzino80 Quelle sono garanzie... sotto di soldini veri per ora non ce ne sono - matteosalvinimi : Chiediamo al governo lo stanziamento immediato di soldi a fondo perduto (da prevedere con lo “scostamento di bilanc… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? le parole di @stefanosensi12 ?? i gol più belli nella storia di #InterNapoli ? E un qui… - zazoomblog : Per veri gamers lo Xiaomi Mi 10 Pro+: quello che ci aspetta - #gamers #Xiaomi #Pro+: #quello #aspetta - PCossu : @Barbara86764611 Questo succede fuori dall'Italia ,i veri giornalisti rischiano per fare seriamente il loro mestier… -

Ultime Notizie dalla rete : Per veri Nei veri borghi dove rinasce un'altra Italia | il manifesto Il Manifesto L’eredità di Kansai Yamamoto: la moda, la tuta di David Bowie e la prima modella asiatica

È questa l’eredità di Kansai Yamamoto, quella dello straniero sempre sorridente che ci ha insegnato a cooperare, cercando la bellezza nel fascino e nella rilettura delle tradizioni come unica strada ...

Un documentario storico sull'arrivo dell'acqua a Sanremo

Il video è visibile anche a questo link: https://vimeo.com/440163212 Sarà l’occasione per conoscere ulteriormente la nostra ... che ho battezzato come le "Piramidi di Sanremo": dei veri gioielli di ...

È questa l’eredità di Kansai Yamamoto, quella dello straniero sempre sorridente che ci ha insegnato a cooperare, cercando la bellezza nel fascino e nella rilettura delle tradizioni come unica strada ...Il video è visibile anche a questo link: https://vimeo.com/440163212 Sarà l’occasione per conoscere ulteriormente la nostra ... che ho battezzato come le "Piramidi di Sanremo": dei veri gioielli di ...