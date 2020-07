Open Arms, Salvini verso il processo: il Senato decide oggi | LIVE (Di giovedì 30 luglio 2020) Salvini Open Arms – oggi, giovedì 30 luglio, il Senato voterà sulla richiesta di autorizzazione a procedere presentata dal Tribunale dei ministri di Palermo che accusa il leader della Lega Matteo Salvini di sequestro di persona per aver bloccato lo sbarco dei migranti a bordo della Open Arms. Sulla carta la maggioranza è sfavorevole al leader della Lega, anche se Italia Viva non ha ancora sciolto la riserva. Il capogruppo al Senato, Davide Faraone, ha annunciato che la decisione sarà dichiarata direttamente da Renzi, nel suo intervento in Aula. Se anche Iv si astenesse, come già avvenuto in giunta, a Salvini mancherebbero altri 6 voti per arrivare a quota 160, la ... Leggi su tpi

