Ombre sulla Procura di Taranto: lo strano caso dell’omicidio colposo che per Capristo poteva essere un sabotaggio (Di giovedì 30 luglio 2020) C’è anche il fascicolo per l’omicidio colposo sulla morte dell’operaio Giacomo Campo, rimasto schiacciato nel nastro trasportatore dell’altoforno 4 dell’ex Ilva, tra quelli acquisiti dalla Procura di Potenza che indaga sull’ex Procuratore Taranto Carlo Maria Capristo e la sua gestione dell’affare Ilva. Nel processo per l’incidente mortale che vede alla sbarra 9 imputati, infatti, spunta ancora una volta nel collegio difensivo il nome dell’avvocato Giacomo Ragno, condannato nel processo sul “sistema Trani” e ritenuto estremamente vicino a Capristo. Gli inquirenti lucani, guidati dal Procuratore Francesco Curcio, stanno cercando di capire se il legame tra Capristo e ... Leggi su ilfattoquotidiano

