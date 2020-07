Museo del Sannio, nei week-end di agosto in mostra quadri stregati (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOgni sabato e domenica del mese di agosto, ovvero nei giorni prefissati di apertura post Covid-19 della rete museale della Provincia di Benevento, sarà possibile ammirare presso il Museo del Sannio in piazza Matteotti nella sala “Gianni Vergineo”, il ciclo “Le streghe di Benevento e il Gobbo di Peretola”, composto da sei quadri ed una scultura, esposto permanentemente a partire dal 31 luglio 2020, ore 11.00, per decisione di Strega Alberti spa. Sei quadri di eminenti pittori italiani del secolo scorso, in origine esposti insieme alla scultura “Danza delle Streghe” di Pericle Fazzini (in foto) nello storico “Caffè Strega” della Alberti in via Veneto a Roma, ove fu concepita l’idea del Premio Letterario Strega, ... Leggi su anteprima24

