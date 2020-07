Mertens: «Speriamo che Immobile non batta il record di Higuain. Su Messi e Barcellona…» (Di giovedì 30 luglio 2020) Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport parlando sia del record di Higuain che della sfida di Champions contro il Barcellona Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport parlando sia del record di Higuain che della sfida di Champions contro il Barcellona. Le sue parole. Immobile – «”Immobile sta facendo bene già da tanti anni. E’ un giocatore fortissimo. Sono contento per lui. Speriamo che non batta il record di Higuain perchè altrimenti vorrebbe dire che ha segnato contro di noi sabato». Messi – «E’ uno dei giocatori più forti del mondo, se non il più forte. Fa la differenza, ... Leggi su calcionews24

