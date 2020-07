Jasmine Carrisi: tatuaggio sul fianco in bella mostra, ma cosa significa? (Di giovedì 30 luglio 2020) Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha mostrato ai suoi follower un messaggio che ha sul fianco, ma cosa vorrà dire? Jasmine Carrisi (Fonte foto: Instagram, @JasmineCarrisi)La ragazza in questo momento si trova in vacanza insieme ad alcuni amici. Nel frattempo, però, continua a sponsorizzare il suo primo brano trap che è arrivato a 200 mila views come lei stessa ha annunciato su Instagram. A quanto pare il singolo è piaciuto molto e adesso la figlia di Al Bano si gode il successo. Un successo tutto suo, dal momento che, come cantante, ha deciso di farsi conoscere solo come Jasmine non usando il cognome del padre. Sembra che sia stato lo stesso Al Bano a ... Leggi su chenews

