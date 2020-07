Grounded | paura dei ragni? Sostituiteli con deiblob volanti

Grounded: paura dei ragni? Sostituiteli con dei...blob volanti (Di giovedì 30 luglio 2020) Grounded, il titolo survival in stile "Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi", è ora disponibile - e i giocatori inquieti alla vista degli enormi ragni nemici sono stati pronti a sperimentare la particolare modalità aracnofobia.Questa opzione, che si trova nelle impostazioni del gioco, può essere attivata in qualsiasi momento e vi consente di scegliere tra cinque livelli quello con cui vi sentite più a vostro agio. L'obiettivo non è quello di rendere il gioco più semplice: i ragni saranno sempre presenti e difficili da sconfiggere. L'opzione più che altro modifica il loro aspetto visivo per rimuovere le loro piccole gambe esili e pelose e quindi trasformarli in una sorta di blob volanti.Il filtro aracnofobia era già stato annunciato in passato, ma fino ad oggi non ... Leggi su eurogamer

