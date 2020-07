Giovanni Maini: «Odiavo l'estate» (Di giovedì 30 luglio 2020) Foto di Stella Bonasoni Dice il proverbio: una sola estate vale più di dieci inverni. Ed è perfetto per Giovanni Maini, e cioè l’Edo di Summertime, la serie Netflix che ha appena riaperto il set per la seconda stagione. Bolognese, 21 anni ancora da compiere, due estati fa Giovanni era ancora uno studente di liceo, uno tra mille. Un giorno sua madre gli accenna a un provino che si tiene a due passi dalla scuola e lui decide di partecipare. «Non avevo mai recitato e non mi ero preparato nulla: insomma sono andato con le mani in mano», racconta. Il film era Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, la storia del pittore Ligabue che ha fatto vincere l’Orso d’argento a Elio Germano. Cercavano qualcuno per interpretare l’artista giovane, ma il ragazzo non viene selezionato. Qualche ... Leggi su gqitalia

