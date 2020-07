Fontana e il caso camici, spunta la chat tra Dini e la Regione: non fu donazione (Di giovedì 30 luglio 2020) caso camici Fontana, un sms smentisce la donazione del cognato Dini Un messaggio Whatsapp delle 9 del mattino risalente al 20 maggio e un anticipo di 2 ore: sono questi i due elementi su cui si fonda la convinzione dei pm di “un preordinato inadempimento” contrattuale “per effetto di un accordo retrostante” tra la Regione Lombardia e l’imprenditore varesino Andrea Dini (fratello della moglie del presidente della giunta regionale Attilio Fontana), che il 16 aprile era stato affidatario diretto con la propria “Dama spa” di una commessa da 513.000 euro per la fornitura di 75.000 camici e 7.000 set sanitari alla centrale acquisti regionale Aria spa diretta da Filippo Bongiovanni. Il cambio di ... Leggi su tpi

