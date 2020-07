F1, GP Gran Bretagna 2020: albo d’oro e record della pista di Silverstone (Di giovedì 30 luglio 2020) A Silverstone è tempo di Gran Premio di Gran Bretagna. Nel weekend 31 luglio-2 agosto prenderà il via la tappa britannica che verrà seguita da un back-to-back da urlo con l’appuntamento del 70° Anniversario della F1 la settimana successiva. Silverstone è la ‘culla della F1’, il tracciato in cui nacque il mito della competizione a quattro ruote. Un appuntamento affascinante nel quale negli ultimi anni è stata la Mercedes a dettare legge come si evince dai record della pista e dall’albo d’oro. La pole position record è di Valtteri Bottas in 1:25.093 nel 2019 e nello stesso anno Lewis Hamilton ... Leggi su sportface

repubblica : Coronavirus, la Spagna fa paura all'Europa. Norvegia e Gran Bretagna impongono la quarantena [aggiornamento delle 1… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus in Gran Bretagna quarantena per chi torna dalla Spagna. Chi è già rientrato sarà sottoposto al test… - 23oGh8FCRE3KYfa : RT @vaielettrico: Britishvolt collaborerà con Pininfarina nella costruzione della sua Gigafactory di batterie. Unica fabbrica di batterie a… - SeguiIlTuoDio : Mercedes porterà aggiornamenti al GP di Gran Bretagna. Ma quindi se già prima era imbattibile ora cos'è? Dio sceso… - PininfarinaSpA : RT @vaielettrico: Britishvolt collaborerà con Pininfarina nella costruzione della sua Gigafactory di batterie. Unica fabbrica di batterie a… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Gran Bretagna vs UE: continua lo scontro, l’esito è incerto Sputnik Italia F1, conferenza stampa GP Gran Bretagna 2020: orari, programma, tv, chi parlerà

Come tradizione sarà la conferenza stampa piloti di oggi ad aprire ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2020 di Formula Uno. Tutti i 20 protagonisti parleranno, suddivisi p ...

La carica dei vaccini anti Covid, sfida Usa-Russia

Ancora dati positivi e nuovi accordi per la produzione: la carica dei vaccini anti Covid-19 si arricchisce di nuovi risultati e dagli Stati Uniti alla Russia incalzano le notizie sui nuovi passi della ...

Come tradizione sarà la conferenza stampa piloti di oggi ad aprire ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2020 di Formula Uno. Tutti i 20 protagonisti parleranno, suddivisi p ...Ancora dati positivi e nuovi accordi per la produzione: la carica dei vaccini anti Covid-19 si arricchisce di nuovi risultati e dagli Stati Uniti alla Russia incalzano le notizie sui nuovi passi della ...