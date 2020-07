Esenzione canone Rai over 75 anni, domanda entro il 31 luglio (Di giovedì 30 luglio 2020) Per gli over 75 che rientrano nei requisiti per avere diritto all’Esenzione dal pagamento del canone RAI, ricordiamo che la domanda può essere presentata entro il 31 luglio. A ricordarlo è la stessa Agenzia delle Entrate nello scadenzario fiscale del mese di luglio. Esenzione pagamento canone Rai A poter presentare la domanda di Esenzione dal pagamento del canone Rai sono tutti coloro che hanno compiuto i 75 anni e che si trovano nella condizione di reddito prevista dalla legge. Per il 2020 gli over 75, per avere diritto all’Esenzione, devono avere un reddito che non sia superiore agli 8mila euro annui. Il ... Leggi su notizieora

