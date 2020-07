Elisabetta Gregoraci: il nuovo amore è l’ex di Diletta Leotta? (Di giovedì 30 luglio 2020) Secondo “Chi” il cuore di Elisabetta Gregoraci, conduttrice di “Battiti Live” su Italia 1, è tornato a battere da poco per Matteo Mammì, ex dirigente Sky, fidanzato di Diletta Leotta dal 2016 al 2019. Intanto “361 magazine” ufficializza la presenza della Gregoraci nel cast del “GF Vip 5”, da metà settembre su Canale 5. Estate 2020 in pole position per Elisabetta Gregoraci. Secondo indiscrezioni riportate da “Chi”, non ciArticolo completo: Elisabetta Gregoraci: il nuovo amore è l’ex di Diletta Leotta? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Elisabetta Gregoraci, quanto guadagna l’ex moglie di Flavio Briatore?

Intorno alla fine degli anni 90, inizio anni 2000 la Gregoraci ha recitato in alcune fiction tra cui anche un medico in famiglia ed è apparsa sul grande schermo nel film C’era un cinese in coma, di ...

