Coronavirus, Campania: 2 bimbe positive, chiuso un asilo (Di giovedì 30 luglio 2020) Un uomo di 30 anni tornato dalla Serbia in Campania è risultato positivo al Coronavirus, contagiando 6 persone in 3 comuni diversi nel napoletano. Allarme a Cimitile, Camposano e Cicciano, contagiate anche due cuginette. Allarme in 3 comuni nel napoletano, dopo che un uomo proveniente dalla Serbia è risultato positivo al Coronavirus. Tutto è accaduto in pochi giorni, ma la situazione è già preoccupante. Il 30enne ha contagiato 6 persone, la madre, la sorella e la figlia che vivono a Cimitile, il cognato e la nipote a Camposano e un altro ragazzo di Cicciano, il quale era andato a prendere il “paziente uno” all’aeroporto di ritorno dalla Seria. A Cimitile è stato chiuso un asilo e sono stati disposti più di 100 tamponi tra frequentatori ... Leggi su bloglive

