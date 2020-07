Con le polo "istituzionali" Emiliano fa il verso a Salvini (Di giovedì 30 luglio 2020) Ce l'ha indosso pure alle Tremiti, per festeggiare la Puglia “sul podio più alto del turismo italiano”, dopo averla sfoggiata per mesi in ogni dove. Tanto che a qualcuno è venuto il sospetto che a Michele Emiliano la polo della Protezione civile, quella blu scuro e con le costine tricolore, piaccia Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Con polo Colombini, piano d'espansione al via: «Saremo polo di aggregazione per Pmi» Il Sole 24 ORE Daniele Fabbri con il monologo Fakeminismo all’Arena Milano Est

Quello con la stand up comedy è già diventato un appuntamento fisso al nuovo polo multiculturale targato Teatro Martinitt. Questo giovedì 30 luglio, alle ore 21, tocca a Daniele Fabbri con uno spettac ...

La politica italiana tra siparietti, furbizie e spiragli di novità

E tutto si tiene; soprattutto in politica. Con l'investitura della leader di Fratelli d’Italia a condottiera del centrodestra, il Premier ha di fatto connotato il polo conservatore italiano come una ...

