Calciomercato Inter, stallo Lautaro: il Barcellona non si arrende ma niente sconti (Di giovedì 30 luglio 2020) Marotta non è disposto a fare sconti Il futuro di Lautaro Martinez sembra essere ancora a tinte nerazzurre ma secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' il Barcellona non ha ancora ... Leggi su calciomercato

DiMarzio : Il portoghese #JoaoMario torna all'#Inter - DiMarzio : #Inter, incontro con il #ManUtd per il futuro di Sanchez - Gazzetta_it : Leo #Messi “rispetta” l’#Inter: non le ha mai fatto gol. E con le altre italiane ci va giù pesante... #Champions - BombeDiVlad : ?? #Inter - #Tonali: trattativa ormai chiusa. Arrivano conferme anche da #SportMediaset ?? Tutti i dettagli all'int… - H0PESTR0M : RT @FioriEmanuele: Account Calciomercato Inter gestito da uno juventino dichiarato -