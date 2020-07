#30/7/2020 Ippicanews (Di giovedì 30 luglio 2020) OGGI - Ore 22.20 TQQ a Ss. Cosma e Damiano, t, 7ª corsa, GD e amazzoni, m. 1600, Favoriti: 9-8-11-4-5. Sorprese: 1-3-7. Inizio convegno alle 19.35. Corse anche a Montecatini, t, 20.10,, ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : #30 2020 Elezioni Marche 2020, il sindaco di Fermo. "Si voterà nelle scuole"

Fermo, 30 luglio 2020 - Suonerà il 14 settembre la campanella di inizio del nuovo anno scolastico. Finalmente si tornerà sui banchi, in presenza, alla ricerca della normalità. Solo che poi, il 20 e 21 ...

Passeggiate fiorentine: residenti gratis nei musei

Un ciclo di visite guidate, quest’estate, porta i fiorentini gratuitamente nei grandi musei e giardini storici della città. L’iniziativa ‘Passeggiate Fiorentine’, fino al 30 settembre, è promossa dall ...

