Vincono Lazio e Milan, Genoa ko si gioca la salvezza con il Lecce (Di mercoledì 29 luglio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – La Lazio batte il Brescia e rimane in piena lotta con Atalanta e Inter, che si sfideranno nell’ultimo match, per il secondo posto. Una rete di Correa nel primo tempo lancia la squadra di Inzaghi, nella ripresa Immobile arrotonda arrivando a quota 35 gol stagionali a una giornata dalla fine del campionato. Il Milan continua nel suo buon momento e grazie ad Ibrahimovic e Calhanoglu espugna il Ferraris. La squadra di Pioli si è imposta 4-1 sulla Samp grazie alla doppietta dello svedese e alla rete del turco. I blucerchiati hanno sbagliato un penalty, ma hanno segnato il gol della bandiera con Askildsen prima del gol finale di Leao. Prosegue la lotta tra Verona e Sassuolo per l’ottavo posto: vittorie casalinghe per entrambe. Il Verona infligge un’ulteriore sconfitta alla Spal grazie alla doppietta di Di ... Leggi su ildenaro

