Udinese-Lecce, Meluso: “Abbiamo l’obbligo di continuare a fare il massimo. Nulla è scontato” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Manca poco al fischio d'inizio della gara tra Udinese e Lecce, valevole per la penultima giornata di Serie A.Mauro Meluso, ds dei giallorossi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, a pochi istanti dalla sfida che potrebbe decidere definitivamente il futuro dei salentini nella massima serie italiana: "Io fino ad ieri ho lavorato per la Serie A, continuo a farlo adesso. Posso sembrare un visionario, abbiamo l'obbligo di provare a fare il massimo anche se la logica dice che siamo in grave ritardo e difficoltà. Guardiamo tante cose, tanti giocatori ma ancora pensiamo ad adesso. Il calcio mi ha insegnato che non si deve dare niente per scontato, bisogna cercare di dare il massimo per rispetto per noi stessi e la nostra gente. Non c'è mai ... Leggi su mediagol

