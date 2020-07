Truffa all’Unità di crisi della Regione Piemonte: un milione di euro per mascherine mai arrivate (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un nuovo fascicolo legato all’emergenza Covid è stato aperto dalla procura di Torino, da parte del pool guidato dal pm Giovanni Caspani. Questa volta al centro dell’inchiesta ci sarebbe una società londinese accusata di Truffa e frode nei confronti della Regione Piemonte per un ordine di mascherine. È stata la stessa Unità di crisi della Regione a presentare un esposto in Procura dopo che un ordine di mascherine FFP2 e FFP3 del valore di un milione e 118,40 euro è arrivato in maniera incompleta e in ritardo rispetto ai tempi previsti. Per ricostruire quanto accaduto i finanzieri che stanno eseguendo le indagini hanno la delibera dell’ASL To 3 del ... Leggi su nuovasocieta

