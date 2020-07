Tare: “Costruiremo una grande Lazio intorno a Immobile. Silva è un grande giocatore” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con il Brescia: Il ds si è soffermato sull’importanza di Ciro Immobile per la Lazio di Inzaghi: “Verrà costruita una Lazio intorno a Immobile perché ha un contratto lungo ed è un tassello importante di questo club. La festa che gli ha fatto la squadra dopo Verona lo dimostra, tutto ciò che è stato costruito intorno a lui è merito del club ma soprattutto dalla squadra. Per lui una stagione eccezionale, ma la squadra ha giocato con lui e per lui. Sfrutteremo il marchio Immobile e il marchio Lazio dopo tredici anni in Champions, stiamo studiando una strategia con ... Leggi su alfredopedulla

sscalcionapoli1 : Lazio, Tare chiude alla cessione di Immobile: 'Attorno a lui costruiremo la nuova squadra' #calciomercato - news24_napoli : Lazio, Tare chiude alla cessione di Immobile: “Attorno a lui costruiremo… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: LAZIO - Tare: 'Costruiremo la Lazio del futuro su Immobile, David Silva? Tra il dire e il fare...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Tare: 'Costruiremo la Lazio del futuro su Immobile, David Silva? Tra il dire e il fare...' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Tare: 'Costruiremo la Lazio del futuro su Immobile, David Silva? Tra il dire e il fare...' -

Ultime Notizie dalla rete : Tare “Costruiremo