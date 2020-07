Spazio: qual è il luogo migliore per osservare il cosmo? (Di mercoledì 29 luglio 2020) qual è la migliore vista del cielo notturno? Secondo alcuni esperti il cielo è ammirabile dal Dome A, o Dome Argus, la massima elevazione dell’Altopiano Antartico. A sostenerlo un articolo pubblicato sulla rivista Nature dagli astronomi dell’Accademia cinese delle scienze di Pechino, in Cina, che hanno valutato la difficoltà di osservare gli effetti della turbolenza atmosferica sulla qualità dell’immagine astronomica. “Questa turbolenza- spiega Bin Ma dell’Accademia cinese delle scienze – rende brillanti le stelle. I migliori osservatori astronomici esistenti si trovano ad altitudini medie o alte, come quelli in Cile o nelle Hawaii, in cui il raggio di osservazione è compreso tra 0,6 e 0,8 secondi d’arco”. Il secondo d’arco ... Leggi su meteoweb.eu

A Trento il parco Solženicyn e il giardino di piazza Garzetti si trasformeranno in luoghi di incontro e socialità per alcuni giovedì fino a settembre Rispondendo all'avviso del Comune Destate i parchi ...

La Libreria delle donne di Milano ha un programma di arti visive. Iniziato anni fa da Corrado Levi, ora è curato da Francesca Pasini. Che qui dialoga con l’artista “messa in vetrina”, con una soluzion ...

