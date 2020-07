Sondaggi, Demopolis: in un anno la Lega di Salvini ha perso 11 punti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Secondo i Sondaggi di Barometro Politico di luglio dell'Istituto Demopolis, se adesso si votasse per la Camera, la Lega sarebbe con il 25,4% primo partito, seguita dal Pd al 21%; il Movimento 5 Stelle ... Leggi su globalist

ZenatiDavide : Sondaggi, Lega prima ma ha perso 11 punti in un anno. Pd e M5s stabili. Meloni raddoppia: I dati di Demopolis: Carr… - TermometroPol : ?? Secondo i #sondaggi elettorali Demopolis: ?? Il 70% degli #italiani giudica positivamente l'accordo raggiunto da… - SBidimedia : ?? Sondaggi Demopolis?? ?? Elezioni Regionali ?? Finirà 4 a 2 o 3 a 3? ?? La Puglia ago della bilancia ????… - infoitinterno : Sondaggi 23 luglio, Demopolis per Linea Notte: gap ridotto tra Lega e PD, FdI ad un passo dal M5S - Ricochet6It : I #sondaggi #rai3 Demopolis 'Chissà chi, chissà quando, lo scopriremo solo vivendo...' Settembre/Ottobre ? -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Demopolis

Secondo i sondaggi di Barometro Politico di luglio dell'Istituto Demopolis, se adesso si votasse per la Camera, la Lega sarebbe con il 25,4% primo partito, seguita dal Pd al 21%; il Movimento 5 Stelle ...La Lega continua ad essere il primo partito in Italia, ma negli ultimi 12 mesi Salvini e co. hanno fatto registrare un vero e proprio crollo di consensi passando dal 37% del luglio 2019 al 25,4% di ...