Sampdoria-Milan, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Sampdoria-Milan, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2019/2020. A Marassi sfida tra i blucerchiati ormai salvi ma vogliosi di fare bella figura in questa partita di fine stagione e i rossoneri che cercano ancora di chiudere il campionato davanti alla Roma per non disputare i preliminari di Europa League. Calcio d’inizio alle ore 19.30 di mercoledì 29 luglio. Sampdoria-Milan sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e di Nando Orsi. Leggi su sportface

UEFAcom_it : Ronaldo-Bernardeschi, la Juventus batte la Sampdoria e si laurea Campione d'Italia ???? Il racconto di #JuveSamp ??… - zaamp9 : RT @The_grey_one7: Tips 29th July Sassuolo - Genoa O.5FHG, O1.5, O2.5, BTS Lazio - Home Win, O1.5TG Sampdoria - Milan O1.5, O2.5, BTS Fio… - Gazzetta_it : VIDEO A sinistra torna #TheoHernandez dal 1', in avanti c'è #Ibra: #Milan, così con la Samp? #SampdoriaMilan… - Notiziedi_it : Sampdoria-Milan, ore 19.30: le probabili formazioni - Angolo_Milan : 37^ giornata di #SerieA: dove vedere #SampMilan in tv e streaming -