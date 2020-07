Saelemaekers: «Orgoglioso che il mister creda in me» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Sampdoria-Milan: queste le sue parole Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Sampdoria-Milan. Queste le sue parole. Saelemaekers – «Sono Orgoglioso che il mister creda in me e che mi stia facendo giocare tanto, più le passano le partite e più prendo fiducia. Proverò a fare un’ottima partita per essere ancora titolare nelle prossime e dare una mano alla mia squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

la_rossonera : Saelemaekers: «Orgoglioso che il mister creda in me» - sportli26181512 : Saelemaekers a Sky: 'Sono orgoglioso che il mister creda in me': Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Sky… - MilanLiveIT : ??? Le dichiarazioni di #Saelemaekers - elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: Saelemaekers a Sky: 'Sono orgoglioso che il mister creda in me' - MilanNewsit : Saelemaekers a Sky: 'Sono orgoglioso che il mister creda in me' -

Ultime Notizie dalla rete : Saelemaekers Orgoglioso Sampdoria-Milan, Saelemaekers: “Orgoglioso della fiducia di Pioli” Pianeta Milan Serie A, il Milan batte il Sassuolo 2-1. Atalanta-Bologna finisce 1-0

Roma, 21 luglio 2020 - Serie A non stop. Archiviata la trentaquattresima giornata che ha visto la Juventus di Cristiano Ronaldo mettere la freccia sull'Inter e piazzare forse la fuga decisiva verso la ...

Sassuolo-Milan, probabili formazioni e dove vederla. Europa e rinnovo, la partita doppia di Donnarumma

Accordo vicino. Martedì sera rossoneri in casa degli emiliani, il portiere fa 200 presenze. Pioli: «Ritmo Champions», e spera ancora di esserci l’anno prossimo ...

Roma, 21 luglio 2020 - Serie A non stop. Archiviata la trentaquattresima giornata che ha visto la Juventus di Cristiano Ronaldo mettere la freccia sull'Inter e piazzare forse la fuga decisiva verso la ...Accordo vicino. Martedì sera rossoneri in casa degli emiliani, il portiere fa 200 presenze. Pioli: «Ritmo Champions», e spera ancora di esserci l’anno prossimo ...