Muore dopo l’intervento chirurgico | la Procura di Avellino apre l’inchiesta

Avellino – Un lungo calvario poi la morte, due operazioni chirurgiche avvenute ad un anno circa di distanza, una alla Clinica Montevergine, uno al Moscati. Le cause sono tutte da verificare. L'uomo aveva 54 anni di San Potito Ultra e soffriva di cuore. La delicata operazione è avvenuta alla clinica di Montevergine. Ora sarà un'inchiesta della Procura della Repubblica di Avellino a chiarire le cause della morte. Il decesso è avvenuto in seguito ad un intervento di ricostruzione di una valvola cardiaca eseguito alla Clinica Montevergine di Mercogliano. dopo poche ore i familiari dal decesso hanno esposto denuncia alla stazione dei Carabinieri di Avellino per chiedere chiarezza sulle cause del decesso del proprio congiunto.

