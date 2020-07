Mercato Juventus, una rivale irrompe su un obiettivo: Paratici surclassato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano in casa Roma dove sarebbe stato adocchiato un potenziale innesto da regalare a Maurizio Sarri. Dalla stampa però non sembrerebbero essere arrivate notizie confortanti: il Napoli è pronto a chiudere l’affare. Paratici surclassato. Mercato Juve: il Napoli pronto a chiudere per Under Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Il Tempo” il Napoli avrebbe decisamente accelerato i tempi per l’acquisto di Cengiz Under. Il turco sarebbe quindi destinato ad accettare le lusinghe azzurre. Leggi anche: Cagliari Juventus probabili formazioni: Ronaldo c’è, Coccolo dal 1′? Sempre secondo quanto ... Leggi su juvedipendenza

