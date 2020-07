Manchester City, colpo Ferran Torres: lo spagnolo è a un passo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Manchester City è a un passo da Ferran Torres: secondo Marca lo spagnolo sarebbe a un passo dal trasferimento in Inghilterra Secondo Marca il Manchester City sarebbe a un passo da Ferran Torres. Il Valencia e il club inglese hanno trovato un accordo per il trasferimento del giocatore sulla base di 25 milioni di euro più 12 milioni di bonus. Ferran firmerà per cinque stagioni con i Citizens. Real Madrid, Borussia Dortmund e Juventus erano interessati al giocatore spagnolo e nessuno si aspettava questa mossa del City. Dopo che il TAS gli ha cancellato la squalifica Guardiola ha voluto Torres, vista ... Leggi su calcionews24

