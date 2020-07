Live Lazio-Brescia 2-0: Immobile, gol e assist a Correa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Si affrontano all'Olimpico per la 37esima giornata di campionato Lazio e Brescia. I capitolini vengono dal larghissimo successo di Verona, 1-5 il finale, e partecipano allo sprint con Inter e... Leggi su ilmattino

juventusfc : #JuveLazio, il post match sul nostro sito e sulla nostra App ???? Report ? - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Viviamo insieme il post-partita di #JuveLazio! Con noi c'è Sandro #Campagna, CT del Settebello!!… - Goles_Live_ : Lazio 2 vs Brescia 0 Italy Serie A - fcin1908it : LIVE – Serie A, Lazio-Brescia 2-0: gol Immobile, a meno uno da Higuain - ilcirotano : LIVE Lazio-Brescia 1-0: Milinkovic di testa fuori misura - -

Ultime Notizie dalla rete : Live Lazio

La Lazio di Simone Inzaghi ospita il Brescia di Diego López, già retrocesso in Serie B, nella 37ª e penutlima giornata del campionto di Serie A. I capitolini sono terzi in classifica a quota 75 punti ...La partita Lazio – Brescia del 29 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la penultima giornata di Serie A ROMA – Nel tardo pomeriggio di oggi ...